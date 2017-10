Spania klart for direktestyre av Catalonia

Regjeringa til Mariano Rajoy i Madrid har gjort klart for å sette Catalonia under direkte styre fra Madrid. Rajoy har avklart med det sosialdemokratiske PSOE og høyrepartiet Ciudadanos at regjeringa kan iverksette grunnlovens paragraf 155 dersom ikke Catalonias president Carles Puigdemont trekker tilbake den uavhengighetserklæringa han har signert, men satt på vent.

19. oktober 2017 utløp den fristen Rajoy hadde satt for tilbaketrekking, men det skjedde ikke, så da kommer neste trekk fra Madrid høyst sannsynlig som en avskaffing av det regionale sjølstyret i Catalonia.

Fra Barcelona svares det med at dersom regjeringa i Madrid fortsetter å hindre dialog, vil parlamentet i Catalonia vurdere å gå videre og stemme over formell uavhengighet.

Tidligere i uka ble to av de katalanske uavhengighetslederne arrestert og fengslet for «separatistvirksomhet».

Spansk høyesterett vedtok også å frata den katalanske politisjefen Josep Lluís Trapero passet og nekte ham å forlate landet.

Den katalanske uavhengighetsbevegelsen har antakelig trodd at den ville møte sympati i EU, men der finner den ingen venner for øyeblikket. EU-president Donald Tusk sier at dette er et internt spansk anliggende, som EU ikke vil blande seg inn i. Frankrikes Emmanuel Macron sier at han har full tillit til Mariano Rajoy.

Russlands president Vladimir Putin sa i sin tale i Valdai at EU-toppene kan skylde seg sjøl for at dette problemet har oppstått. Han anklaget dem for å ha satt en presendens for oppslitting av stater da de anerkjente Kosovo. «Dere skulle ha tenkt på dette tidligere,» sa Putin.

«Kjente de ikke til de århundregamle motsetningene av denne typen i Europa? De kjente til dem, gjorde de ikke? Men på den tida hilste de velkommen oppløsninga av en rekke stater i Europa, og det med utilslørt skadefryd.»

Og han tilføyde (med utilslørt skadefryd) at «dette gjorde de for å tilfredsstille sin storebror i Washington».

I sitt stille sinn vil nok enkelte EU-topper innse at Putin har et poeng, sjøl om de aldri vil innrømme det offentlig. EUs politikk med å skape “et Europa av regioner” og å undergrave nasjonalstatene, har da også bidratt til å forsterke separatistbevegelser som den i Catalonia. Men nå klarer ikke Brussel å håndtere den krisa de har bidratt til, noe som er det vanlige på den kanten.