Ukraina: Maidan 2.0 under oppseiling?

Det pågår en beinhard maktkamp i Ukraina og det ser ut som om sjokoladeoligarken president Petro Porosjenko ligger tynt an. Tusener av demonstranter hadde samlet seg til demonstrasjon foran parlamentet Verkhovna Rada 17. oktober 2017 i noe som minte om en ny versjon av Maidan.

Situasjonen virket en stund dramatisk fordi det også var utplassert militært artilleri på plassen. Siden ble det sagt at dette var et tilfeldig sammentreff.

Men at demonstrantene ønsker å fjerne presidenten er det liten tvil om. Og det virker som de har sterke støttespillere.

Demonstrasjonen ble arrangert av Mikheil Saakashvili, tidligere president i Georgia og tidligere guvernør i Odessa. Som meldt tidligere er Saakashvili fratatt sitt ukrainske pass, men har returnert som en illegal utfordrer til presidenten.

Foruten tilhengere av Saakasjvilis parti Nye krefter deltok også Julija Timosjenkos parti , samt den fascistiske organisasjonen Svoboda og en del andre grupper i demonstrasjonen.

Den russiske nettavisa Gazeta hevder at demonstrantene ble støttet av medlemmer av nasjonalgarden og politistyrken i Kiev.

Saakashvili sa under demonstrasjonen at «Så lenge vi har Porosjenko blir det ingen farmgang.» Og han ba presidenten om å gå av.

Noen tusener demonstranter foran parlamentet i Kiev er ikke et nytt Maidan, men det kan bli til det dersom støtten til demonstrantene er sterk nok i Vest og blant oligarkene. Det at Saakashvili har fått holde på så lenge, kan bety at kretser i Washington er leie av å drive intravenøs støtte til Porosjenko-regimet, og ønsker seg en ny lakei i preseidentpalasset.

Saakashvili ville aldri ha kunnet opptre slik han gjør hvi han ikke hadde hatt noen form for støtte i Washington og/eller blant en del av oligarkene i Ukraina.

Akkurat som på Maidan i 2014 forut for statskuppet, har demonstrantene satt opp teltene som et tydelig signal på at de ikke har tenkt å gi seg med det første.

Dette skriver den USA-sponsede Radio Free Europe.

Det Ukraina som kom ut av statskuppet i 2014 er nesten som en «failed state» å regne. BNP er nærmest halvert, ikke minst på grunn av tapet av Donbass og den meningsløse krigen mot utbryterne. Det er dette bunnløse sluket Erna Solberg og Børge Brende har pøst hundrevis av millioner norske skattekroner ned i. De fant antakelig ikke noe fornuftig å bruke dem til i Norge, så da syntes de det vel var like greit å dele dem ut til et regime der tjuvene sitter ved makta.



IMF melder stadig om at Ukraina må gjennomføre såkalte reformer for å kvalifisere til nye lån. Men i det korrupte politiske miljøet i Kiev er det ingen som har autoritet til å gjennomføre noen reformer.