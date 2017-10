Terrorister på flukt

Karin Leukefeld, Damaskus.



Syrias regjeringshær inntar byen Al-Mayadin og rykker fram i Øst-Syria. Raqqa står for fall. Tyrkia okkuperer Idlib.

Lørdag 14/10 inntok Syrias regjeringshær og allierte Al-Mayadin ved Eufrat i Deir ez-Zur-provinsen, Øst-Syria, ifølge forsvarsdepartementet i Damaskus. Byen som ligger 420 km øst for Damaskus, har vært kontrollert av væpnete grupper fra 2012. Fra 2014 lot opprørerne seg innordne i IS. På militært hold ble Al-Mayadin regnet som ”IS` militær-hovedstad”.

Oversettelse: Per Lothar Lindtner, derimot.no

Før innmarsjen raste harde kamper. Russisk flyvåpen angrep våpenlagre og treningsleirer for IS, i og rundt byen. Umiddelbart etter erobring startet minerydding. Provinshovedstaden Deir ez-Zur ligger 45 km nord for Al-Mayadin. Den ble befridd i begynnelsen av september 2017. Siden da har enheter med russisk hjelp etablert pontong-bro; en flytebro som muliggjør kryssing til den østre siden av Eufrat, der regjeringsstyrker nå finkjemmer den ene landsbyen etter den andre for gjenværende jihadister.

Fra nord kommer tropper fra ”Syrias demokratiske krefter”, SDF og kurdiske ”selvforsvars-grupper”, YPG/YPJ mot dem. De overlater ikke områder ved gassfeltet til ConocoPhilips til Syrias regjeringshær, men bygger opp egne politiske strukturer. US-army støtter opp SDF og YPG/YPJ med flyangrep. Det regnes ikke med samarbeid med syriske myndigheter der.

Oppdraget til Syria-hæren under framrykking med russiske spesialstyrker er å sikre grensen til Irak, samt olje- og gassressurser. Spenningen som dermed oppstår mellom Russland og USA førte i slutten av september til direktemøte mellom høyere offiserer fra begge sider ”et eller annet sted i regionen”, noe som også bekreftes av talsperson fra US-army.

Fra Raqqa meldes samtidig at ”SDK/ YPG/ YPJ står foran fullstendig erobring av byen”. Det skal være inngått avtale om tilbaketrekning for IS-krigere. En gruppe på rundt 150 jihadister fortsetter riktignok kampen ifølge rapporter, deriblant også 6 franske statsborgere som også er anklaget for å ha stått bak attentatene i Paris.

Samtidig fortsetter Tyrkias militær innmarsj i Syria-provinsen Idlib. Offisielt begrunnes det med Astana-avtalen om å ”deeskalere” området i Idlib. Tyrkia, Russland og Iran er garanti-makter bak Astana-avtalen fra mai 2017. Tyrkias president Erdogan sier likevel at ”Tyrkia har en egen plan for Idlib. De vil beskytte sivile mot angrep fra det syriske regimet”.

UD i Damaskus reagerte 15/10 med skarp kritikk og fordømte Tyrkias innmarsj: ”Et eklatant angrep på Syrias suverenitet og territoriale integritet og dermed en krenkelse av folkeretten”. Invasjonen har ingenting med Astana-avtalen å gjøre, så lenge tyrkiske tropper samarbeider med terror-organisasjonen al-Nusra-fronten. Den tyrkiske hær må betingelsesløst og straks trekke seg tilbake, er kravet fra Damaskus.

Karin Leukefeld, Damaskus, 16/10-17

Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 16/10-2017. Kilde: Karin Leukefeld, JW, 16/10-17.