Afrikansk organisasjon anmelder Sarkozy for forbrytelser mot menneskeheten

En organisasjon som kaller seg Front international de la société civile panafricaine (FISPA) har anmeldt Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Bakgrunnen er Sarkozys aktive rolle i krigen mot Libya i 2011.

Organisasjonen, som ledes av raggaesangeren Tiken Jah Facoly, har henvendt seg til Den internasjonale straffedomstolen for å få den til å reise sak mot Sarkozy som medansvarlig for krigen mot Libya og for å ha bidratt til drapet på Gaddafi og 50.000 menneskers død.

Frankrike spilte en sentral rolle i krigen mot Libya og sammen med Hillary Clinton i USA spilte Sarkozy en pådriverrrolle for å føre denne krigen. Men Norge sto også langt framme i krigen som ødela Afrikas mest velfungerende stat. Skal Sarkozy stilles for retten for dette, noe som er et rimelig krav, må det samme gjelde Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Norge var som kjent det ledende landet når det gjaldt flybombing av Libya, og det var en forbrytelse Stoltenberg og Støre må dele ansvaret for.

2. april 2011 fikk Hillary Clinton en uhyre interessant epost fra Sidney Blumenthal. Der forteller han om et av Frankrikes viktigste motiver for å gå til krig mot Gaddafi. Det handler om at Libya hadde 143 tonn gull og en tilsvarende mengde sølv. Disse metallene hadde Gaddafi tenkt å bruke for å etablere en afrikansk valuta, gull-dinaren, som skulle være uavhengig av euro og dollar. Eposten sier:

This gold was accumulated prior to the current rebellion and was intended to be used to establish a pan-African currency based on the Libyan golden Dinar. This plan was designed to provide the Francophone African Countries with an alternative to the French franc (CFA).

(Source Comment: According to knowledgeable individuals this quantity of gold and silver is valued at more than $7 billion. French intelligence officers discovered this plan shortly after the current rebellion began, and this was one of the factors that influenced President Nicolas Sarkozy’s decision to commit France to the attack on Libya.) According to these individuals Sarkozy’s plans are driven by the following issues:

a. A desire to gain a greater share of Libya oil production,

b. Increase French influence in North Africa

c. Improve his intemai political situation in France,

d. Provide the French military with an opportunity to reassert its position in the world,

e. Address the concern of his advisors over Qaddafi’s long term plans to supplant France as the dominant power in Francophone Africa)