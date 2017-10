Usikkerhet om Trumps Iran-politikk

Trump-administrasjonen vil muligens ikke følge opp kongressmandatet og klassifisere Irans revolusjonsgarde som en terrororganisasjon. Dette ifølge kilder avisen The Washington Free Beacon har tilgang til.

Det skal være såkalte «Obama holdovers», altså ansatte fra Obamas regjeringsperiode som har blitt med videre, som sammen med sikkerhetseksperter jobber med å stoppe terrorlistingen av revolusjonsgarden.

Hvis Trump skulle trosse rådene, så vil det være første gang en fremmed makts militære styrker blir plassert på en slik liste. Som Iran-kjenneren Michael Axworthy påpeker i The Guardian, så vil en slik politikk overfor Iran gi et misvisende, demoniserende inntrykk av Irans rolle i terror og ustabilitet i Midtøsten.

Trump’s demonisation of Iran is dishonest. The instability of the region is not in any significant measure the consequence of Iranian actions. To blame Iran for terrorism in the region is misleading at best – most terrorism there, and most of the Islamist terrorism worldwide, is inspired by extreme versions of Sunni Islam, not by the Shia Islam of Iran and the Iranian regime.