USAs forsvarsminister: Vær klare til å gjøre det presidenten gir ordre om i Nord-Korea

I en tale til årsmøtet i Association of the US Army 9. oktober 2017 sa USAs forsvarsminister Jim «Mad Dog» Mattis at USAs militære styrker må være klare for et «militært alternativ» i Nord-Korea hvis president Donald Trump gir ordre om det.

Stabssjef i US Army general Mark Milley utfylte sin sjef og sa at det «ikke vil være noen risikofrie alternativer» i hvordan USA behandler Nord-Korea.

Om en krig mot Nord-Korea sa han:

«Den vil uten tvil bli forferdelig, men det vil det også være hvis et interkontinentalt missil skulle ramme Los Angeles eller New York.»

Milley sa også at det ikke er USAs militære som vil ta en slik beslutning, men USAs folkevalgte ledere. Han sa også at det finnes et tidsperspektiv på dette, og at det ikke vil trekke ut i det uendelige. «Det vil bli tatt en beslutning, det er ingen tvil om det,» sa Milley.

Presidenten skrev på Twitter 7. oktober:

“Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid … hasn’t worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators,” “Sorry, but only one thing will work!”

Trump ble spurt av pressa om hva ham mente med dette og han svarte: «Det vil dere finne ut temmelig snart.»

Trump har tidligere truet med en «total utslettelse» av Nord-Korea. I sin første tale i FN sa USAs president Donald Trump at dersom ikke Nord-Korea avslutter sitt kjernefysiske program og sitt program for ballistiske missiler vil USA «ikke ha noe annet valg enn total ødeleggelse av Nord-Korea».

USA fortsetter altså å true med krig mot Nord-Korea, en krig topplederne innrømmer vil bli forferdelig, dersom den blir satt i verk. Og typisk nok er mediene, som ellers liker å kritisere Trump, svært forsiktige i sin omtale av dette. Uttalelsene blir referert, men ingen slår på stortromma.

Tidligere sikkerhetssjef James Clapper har bedt Trump om å dempe retorikken mot Nord-Korea, fordi den i seg sjøl øker faren for at Nord-Korea vil svare.

Tidligere forsvarsminister Robert Gates sa på en juristkonferanse i Sydney at et forhåndsangrep på Nord-Korea ville være «en stor feiltakelse».

USAs allierte forbereder seg også på krig. Den australske marinen har sendt to fregatter til området og Daily Mail melder fra London at Storbritannias militære ledelse har fått beskjed om å gjøre klar militære slagplaner for en eventuell krig mot Nord-Korea.

Russland og Kina fortsetter sitt arbeid med å prøve å få denne konflikten inn på et diplomatisk spor, men det er langt fra sikkert at de vil lykkes. Kina har tidligere gjort det klart at landet “vil hindre USA i å angripe Nord-Korea”, som det het i en lederartikkel i kinesiske Global Times.